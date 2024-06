Godzilla e Kong: Il nuovo impero è uscito il 29 marzo al cinema. Il film è principalmente ambientato nel mondo sotterraneo, popolato da Titani. Nel finale, proprio in quel mondo, si assiste a un’incredibile battaglia con i due mostri.

Racconta uno dei produttori, Alex Garcia:

La battaglia senza gravità è stata la prima cosa che Adam ci ha proposto. In questo film la gravità non funziona esattamente come per noi in superficie.