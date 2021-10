📣 We partnered up with @jadecitycoffee to bring you an earth-shaking new brand, #GODZILLAFOODS!

Check out 3 unique blends of #Godzilla Signature Coffee ☕ and 5 levels of heat 🔥 of Godzilla Signature Hot Sauce 🌶️!

Visit https://t.co/gKai8U2h1x pic.twitter.com/KOSQFkLTad

— GODZILLA.OFFICIAL (@TOHO_GODZILLA) October 14, 2021