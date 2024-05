Godzilla Minus One

Tramite X è approdato in rete un suggestivo artwork realizzato per Godzilla Minus One, monster movie giapponese firmato da Takashi Yamazaki.

L’opera in questione ci mostra un look iniziale pensato per l’iconico kaiju visto nel film.

Potete ammirare l’artwork qua soto:

Takashi Yamazaki's initial concept art for Godzilla Minus One pic.twitter.com/pGfBUEx9K6 — Kaiju No. 14 (@14_kaiju) May 4, 2024

La scheda del film.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate