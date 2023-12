Chi l’avrebbe detto che un blockbuster giapponese avrebbe conquistato la vetta della classifica americana a inizio dicembre, poco prima delle feste di Natale? Godzilla Minus One, infatti, dopo aver stabilito il record del secondo miglior weekend d’esordio di sempre per un film non americano con oltre 11 milioni di dollari, è salito in vetta alla classifica lunedì incassando ben 1.2 milioni di dollari. È la prima volta in quasi 20 anni che un film live action non in lingua inglese balza in testa alla classifica nella sua prima settimana: in quattro giorni ha quindi raggiunto i 12.6 milioni di dollari.

Per questo motivo è stata estesa la durata della distribuzione in nordamerica, che ora proseguirà fino al 14 dicembre.

In Italia, invece, le cose vanno decisamente peggio: ieri il blockbuster era al decimo posto della classifica, e con gli incassi di oggi (ultimo giorno di programmazione) raggiungerà i 100 mila euro complessivi.

