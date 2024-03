Chi di voi ha visto Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki forse avrà notato un certo aspetto felino nel kaiju giapponese. Dalla postura indifferente mentre fa dondolare la coda tra gli edifici alla curiosità con cui fissa l’aereo sopra la sua testa verso la fine del film.

Il regista ha presto risolto il mistero:

Poco prima di entrare in produzione, (mia moglie ed io) abbiamo effettivamente preso un paio di gatti. E amo così tanto i miei gatti, quindi forse c’era una tendenza subconscia da parte mia ad approvare inquadrature in cui assomigliava a loro o che semplicemente assomigliava di più a un gatto.

Continua:

È una cosa divertente. Quando mia moglie guarda il film, in alcune scene non vede Godzilla. Lo guarda e dice: “Oh, quello è il nostro gatto! È il nostro gatto!” Lo riconosce dal modo in cui si muove Godzilla.