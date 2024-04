Takashi Yamazaki, regista di Godzilla Minus One, è tornato a parlare di kaiju nelle ultime ore. Encount in occasione di una cerimonia di premiazione in Giappone, ha chiesto al regista se fosse interessato a trattare altri tipi di kaiju come Mechagodzilla e King Ghidorah. La risposta di Yamazaki è stata affermativa anche in relazione al possibile ausilio della tecnologia Dolby Vision:

Una maniera per utilizzare Dolby è… Beh, questa è una possibilità. Non ci avevo pensato. In base a quello che dici penso sia vero.

La scheda del film.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate