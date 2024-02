Godzilla Minus One, film della Toho diretto da Takashi Yamazaki, è stato un gran successo di pubblico e critica. Ad essere particolarmente apprezzato è stato il design del kaiju giapponese, oltre agli effetti speciali, tanto che il film è candidato agli Oscar in quest’ultima categoria.

Parlando con Los Angeles Times il regista ha raccontato come è stato realizzato il design del mostro. Spiega che inizialmente è stato lui a fare i primi disegni e modelli, poi il tutto è stato rifinito dall’artista Kosuke Taguchi.

Volevamo rendere Godzilla molto, molto figo per questo film. La testa è più piccola, mentre le gambe sono molto spesse. Quando i piedi calpestano il terreno, si possono quasi vedere le dita alzarsi, come quelle di un animale selvatico. E volevamo creare un impatto sul pubblico, quindi c’è un livello intenso di vicinanza, personale e dettagliato, che non si può davvero ottenere con un uomo in un costume.