Godzilla Minus One, diretto da Takashi Yamazaki, è un film della Toho sul celebre kaiju giapponese. Non solo la pellicola è stata un successo in Giappone, ma è stata apprezzata in tutto il mondo da pubblico e critica. Ad essersi fatti notare in maniera particolare sono stati gli effetti speciali, tanto da ricevere una nomination agli Oscar in quella categoria.

Si dice che il budget del film sia stato di circa 10-15 milioni, ma il regista, come spiega a Deadline, rifiuta di rivelare la cifra reale perché…

Poi tutti vorranno che io faccia un film con quel budget!

Forse il prossimo film di Yamazaki sarà il sequel di Godzilla, attesissimo dal pubblico, ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Noi, come sempre, vi terremo informati!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

