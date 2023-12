Godzilla Minus One è l’ultimo progetto legato al celebre kaijū giapponese, scritto e diretto da Takashi Yamazaki e prodotto da Toho.

Il regista ha confessato in un’intervista di sperare che il successo del film possa essere per lui un trampolino di lancio per lavorare in una saga molto famosa: Star Wars. Ecco cosa ha detto a /Film:

Guardavo Star Wars ed è così che sono finito a fare il regista. Spero davvero di ricevere una chiamata e che mi facciano lavorare per Star Wars.

Nell’attesa, Godzilla Minus One è approdato nei cinema italiani dall’1 al 6 dicembre!

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate