Godzilla Minus One, l’ultimo film della Toho sul kaiju giapponese, è stato un grandissimo successo, tanto da meritarsi una candidatura ai Premi Oscar nella categoria migliori effetti visivi.

Racconta il regista del film Takashi Yamazaki che, nel momento di montare la pellicola, solo una scena non ce l’ha fatta a entrare nella versione finale.

Era presente una scena sull’Isola di Odo, all’inizio, quando Shikishima atterra. Avevo un’immagine nella mente che mi è venuta dopo aver concluso la produzione, quindi sfortunatamente non mi hanno permesso di girare ulteriori riprese.

In attesa di scoprire se ci sarà un sequel del film, Godzilla sta per tornare nella versione hollywoodiana del MonsterVerse con Godzilla e Kong: Il nuovo impero, in arrivo in Italia il 29 marzo.

