Godzilla affascina da decenni il pubblico. Così, mentre Hollywood ha dato vita al suo franchise con il personaggio, la Toho Company continua in Giappone a produrre i suoi film. Godzilla Minus One è il 37esimo della serie.

In un’intervista con ComicBook, il regista Takashi Yamazaki e l’attore Ryonosuke Kamiki (che interpreta il protagonista Shikishima) hanno raccontato alcuni retroscena del film.

Racconta Kamiki a proposito del suo personaggio:

Quando ho letto la sceneggiatura, la mia prima impressione di Shikishima è che fosse alquanto instabile. Soffre di disturbo post traumatico da stress dalla guerra. Ha i suoi rimpianti personali che scopriamo. La mia domanda è stata quindi: quanta di quell’energia può essere convertita in motivazione per uccidere Godzilla?

Nel film troviamo una versione crudele di Godzilla, diversa dagli altri film. A tal proposito spiega Yamazaki:

Uno dei miei obiettivi era di avere il giusto equilibro tra la versione della storia di Godzilla e la versione umana. Quindi in Godzilla Minus One penso che questo sia ancora più unico perché guardi alle relazioni individuali, a quale tipo di relazione hanno con Godzilla, come lo vedono. Gli individui sono molto concentrati sulla loro storia e la loro relazione con Godzilla. Penso che questo sia l’aspetto unico di questo Godzilla.