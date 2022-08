Godzilla VS Kong 2: ecco la sinossi ufficiale e la prima foto dal set

Ancora una volta, la Warner Bros, a una notizia di rinvio di alcuni suoi titoli come Aquaman 2 e Shazam 2, ne fa subito seguire un’altra più “rassicurante”. Ecco dunque arrivare la sinossi di Godzilla VS Kong 2, sequel di quel Godzilla VS Kong che, nel marzo 2021, in piena pandemia e nonostante la release in contemporanea su HBO Max, ha incassato la bellezza di 470 milioni di dollari. Secondo le anticipazioni, nel nuovo film vedremo i due mostri scontrarsi con una “colossale minaccia sconosciuta” e ne scopriremo le origini:

Questo nuovo film segue l’esplosiva resa dei conti di Godzilla vs. Kong con un’avventura cinematografica completamente nuova, che mette l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che mette in discussione la loro stessa esistenza, e la nostra. Il nuovo film epico approfondirà la storia di questi Titani, le loro origini e i misteri dell’Isola del Teschio e oltre, scoprendo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Mentre la produzione del film è attualmente in corso, è arrivata online (via Erik Davis) la prima foto dal set, in cui vediamo il regista Adam Wingard dare indicazioni a Brian Tyree Henry, che riprenderà i panni di Bernie Haynes, podcaster ossessionato dai Titani.

Ve la proponiamo di seguito:

Dopo aver diretto Godzilla Vs. Kong, Adam Wingard ritorna alla regia del sequel, scritto da Terry Rossio (Godzilla vs. Kong), Jeremy Slater (Moon Knight), e Simon Barrett (You’re Next). Nel cast del film ritorneranno Rebecca Hall (The Night House – La casa oscura), Brian Tyree Henry (Bullet Train, Atlanta), e Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong). Tra i nuovi ingressi, Dan Stevens (Legion), Fala Chen (Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Alex Ferns (The Batman, Chernobyl), and Rachel House (Thor: Ragnarok). L’uscita è prevista per il 15 marzo 2024.

Cosa ne pensate della sinossi di Godzilla VS Kong 2? Lasciate un commento!

FONTE: Collider / Twitter