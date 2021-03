In una recente intervista con Total Film , Adam Wingard ha parlato di, il film che metterà in scena l’attesissimo scontro tra i due titani.

Il regista ha prima di tutto parlato di Kong e di come sarà ritratto nel film:

Lo vedo non solo come un animale. È un pistolero senza pistole. Un eroe d’azione in declino che non è in un momento della sua vita particolarmente positivo. In Kong: Skull Island, negli anni ’70, è praticamente Clint Eastwood in Il buono, il brutto, il cattivo. Nella mia versione è Clint Eastwood in Gli spietati. Non se la passa bene, ma quando l’azione chiama, è pronto a mettersi in gioco.