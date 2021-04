Sarà un weekend di Pasqua di festa per la Warner Bros. e, soprattutto, per gli esercenti americani:si prepara infatti a conquistare il box-office, e venerdì, forte anche dell’estensione a più di 3000 cinema (è la prima volta che si sale a un numero simile dall’inizio della pandemia), ha incassato 11.6 milioni di dollari (salendo a 27.9 milioni da mercoledì).

Le prime previsioni parlano di un weekend di tre giorni da circa 30 milioni di dollari, che potrebbero tradursi in 42/45 milioni di dollari (c’è chi parla addirittura di 50 milioni). Come sempre, ricordiamo che si tratta di cifre piuttosto basse per un grande blockbuster costato 165 milioni di dollari, ma in epoca di riaperture dei cinema negli USA, con capienze ridotte e soprattutto la presenza del film anche sulla piattaforma streaming HBO Max, si tratta di un risultato davvero notevole che infonderà tanta speranza negli studios rivali.

Al momento miglior weekend d’esordio durante la pandemia è da attribuirsi Tenet, con 20,2 milioni di dollari, seguito da Wonder Woman 1984 con 16.7 milioni di dollari e da Tom and Jerry con 14 milioni di dollari. Tutti film della Warner Bros.

Sempre venerdì, è spuntato in classifica il secondo nuovo film del weekend: l’horror The Unholy, distribuito in 1850 cinema, incassa 1.1 milioni di dollari e dovrebbe salire a 2.6 milioni nei tre giorni.

