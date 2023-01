Golden Globes 2023, un grande ritorno? Tra i presentatori anche Quentin Tarantino

Alla fine, sembra che l’ottantesima edizione dei Golden Globe Awards sarà davvero quella del ritorno in grande spolvero, con buona pace di chi dava per spacciata l’Hollywood Foreign Press e la blasonata cerimonia di premiazione.

A dimostrare il fatto che l’edizione 2023 dei Golden Globes non verrà boicottata da star, registi e personaggi famosi come invece ipotizzavano un po’ tutti è la lista dei primi presentatori confermati che include nomi del calibro di Quentin Tarantino, Tracy Morgan, Ana de Armas, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash.

L’anno scorso, lo ricordiamo, la cerimonia si era svolta in assenza di una trasmissione televisiva, di una diretta streaming, di un red carpet, di un pubblico, di giornalisti e di celebrità che ritirassero i loro riconoscimenti, dopo gli scandali che hanno travolto l’Hollywood Foreign Press e che hanno costretto l’organizzazione (composta da membri della stampa internazionale a Hollywood) a varare un nuovo regolamento più inclusivo e trasparente.

Un primo passo dell’HPFA che è stato seguito poi dalla vendita dei Globes a Eldridge Industries, azienda ex proprietaria dell’Hollywood Reporter e possiede, tra le altre cose, Media Rights Capital, che ha investimenti in numerose aree dei media e ha una partnership con Penske Media Corporation (editore di Variety, Deadline, IndieWire e, da due anni, anche dell’Hollywood Reporter), oltre a possedere la stessa Dick Clark Productions, la casa di produzione che produce i Golden Globe Awards.

Evidentemente queste mosse sono state interpretate molto positivamente dall’industria, nonostante i colpi bassi inferti dai media all’HFPA negli ultimi mesi.

Variety ora riporta che, tra gli altri partecipanti alla cerimonia che si terrà la sera del 10 gennaio e che verrà condotta da Jerrod Carmichael, vi sarà il team di The Fabelmans (Steven Spielberg, Michelle Williams e Tony Kushner), Daniel Craig, il team del film d’animazione Red, il regista Park Chan-wook, le star di Niente di nuovo sul fronte occidentale (Felix Fammerer e Daniel Brühl), Kevin Costner, Sheryl Lee Ralph, Julia Garner, Elizabeth Debicki, Jean Smart, Hannah Einbinder, Jenna Ortega, Kaley Cuoco, Jessica Chastain, Jeremy Allen White, Andrew Garfield.

Chi invece non ci sarà è Brendan Fraser (The Whale), che ha pubblicamente dichiarato di non voler partecipare alla cerimonia a causa delle sue esperienze passate con l’Hollywood Foreign Press.

Ricordiamo che la cerimonia verrà trasmessa negli Stati Uniti sulla NBC e in streaming su Peacock dal Beverly Hilton Hotel, come da tradizione. Durante la serata vi saranno tributi a Ryan Murphy (che riceverà il Carol Burnett Award) e a Eddie Murphy (che riceverà il Cecil B. DeMille Award).