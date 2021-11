LEGGI: la recensione di The Lost Daughter

Si sono tenuti ieri sera a New York i Gotham Awards: la stragione entra nel vivo con i premi della critica e delle associazioni. i Gotham Awards, in particolare, sono dedicati al cinema indipendente (con un massimo di 35 milioni di budget, il che ha escluso, tra gli altri). I film candidati vengono selezionati da comitati composti da critici e votati da lavoratori del mondo del cinema (registi, sceneggiatori, produttori etc).

A dominare l’edizione di quest’anno The Lost Daughter: il film di Maggie Gyllenhaal, presentato al Festival di Venezia, ha ottenuto quattro dei cinque premi a cui era nominato, tra cui miglior regista esordiente e migliore sceneggiatura, migliore attrice protagonista (Olivia Colman) e miglior film.

La regista ha ringraziato Netflix, spiegando che “fare film è molto costoso. Puoi scriverli, ma qualcuno deve farli. Quindi la domanda diventa: cosa ha valore? Donne che raccontano storie in cui ci riconosciamo tutti… hanno qualche valore? Ed è qualcosa di artistico? E piace agli uomini? Vedere donne che sembrano effettivamente le loro mogli, le loro sorelle, le loro madri, sullo schermo? Penso che i film celebrati stasera dicano tutti di sì”.

Ricordiamo che un anno fa Nomadland vinse il Gotham Award come miglior film: la pellicola di Chloé Zhao vinse poi l’Oscar.

GOTHAM AWARDS 2021 – I VINCITORI

MIGLIOR FILM

The Lost Daughter

Maggie Gyllenhaal, director; Osnat Handelsman Keren, Talia Kleinhendler, Maggie Gyllenhaal, Charles Dorfman, producers (Netflix) MIGLIORE INTERPRETAZIONE

Frankie Faison in The Killing of Kenneth Chamberlain (Gravitas Ventures) Olivia Colman in The Lost Daughter (Netflix) MIGLIORE INTERPRETAZIONE COME NON PROTAGONISTA

Troy Kotsur in CODA (Apple) MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Maggie Gyllenhaal for The Lost Daughter (Netflix) MIGLIOR SERIE SOPRA I 40 MINUTI A EPISODIO

Squid Game

Kim Ji-yeon, Hwang Dong-hyu, executive producers (Netflix) MIGLIOR SERIE SOTTO I 40 MINUTI A EPISODIO

Reservation Dogs

Sterlin Harjo, Taika Waititi, creators; Taika Waititi, Sterlin Harjo, Garrett Basch, executive producers (FX) MIGLIOR SERIE NON FICTION

Philly D.A.

Ted Passon, Yoni Brook, Nicole Salazar, creators; Dawn Porter, Sally Jo Fifer, Lois Vossen, Ryan Chanatry, Gena Konstantinakos, Jeff Seelbach, Patty Quillin, executive producers (Topic, Independent Lens, PBS) MIGLIORE INTERPRETAZIONE IN UNA NUOVA SERIE Thuso Mbedu in The Underground Railroad (Amazon Studios) Ethan Hawke in The Good Lord Bird (Showtime) MIGLIOR DOCUMENTARIO

Flee

Jonas Poher Rasmussen, director; Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen, Charlotte De La Gournerie, producers (Neon) MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Drive My Car

Ryusuke Hamaguchi, director; Teruhisa Yamamoto, producer (Sideshow and Janus Films) MIGLIOR SCENEGGIATURA

The Lost Daughter

Maggie Gyllenhaal (Netflix) MIGLIORE INTERPRETAZIONE ESORDIENTE

Emilia Jones in CODA (Apple)

