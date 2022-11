Governors Awards: consegnato l’Oscar alla carriera a Michael J. Fox, Diane Warren, Euzhan Palcy e Peter Weir!

Si è svolta ieri sera la tredicesima cerimonia dei Governors Awards, il gala durante il quale vengono consegnati gli Oscar alla carriera, prestigiosi riconoscimenti che quest’anno sono andati a Michael J. Fox, Diane Warren, Euzhan Palcy e Peter Weir.

Una serata che non viene trasmessa in televisione e durante la quale, a detta di chi era presente, sono stati pronunciati discorsi molto commoventi. È stata anche la prima cerimonia dei Governors Awards completamente “normale” dall’inizio della pandemia: nel 2021 è stata infatti cancellata, mentre quest’anno era stata ridotta e spostata a ridosso degli Oscar, a marzo.

Un importante calcio di inizio, insomma, per la stagione degli Oscar che durerà diversi mesi: estratti della cerimonia verranno trasmessi durante gli Academy Awards il 12 marzo.

Peter Weir

Il regista di Picnic ad Hanging Rock, Master & Commander e The Truman Show (tra i tanti capolavori) è stato introdotto da Jeff Bridges, e ha tenuto un discorso di un quarto d’ora a briglia sciolta, nel quale ha parlato della sua carriera (ora conclusa: è infatti andato in pensione). “Fare questi film è un viaggio,” ha spiegato, “e la mia troupe ha sempre saputo che non ci doveva interessare il nostro ego, ma l’ego del film”.

Euzhan Palcy

Euzhan Palcy, regista e produttrice di film come Un’arida stagione bianca, ha ritirato il premio dalle mani di Viola Davis. “Se vuoi andare veloce, vai da sola, se vuoi andare lontano vai insieme a qualcuno,” ha commentato durante il suo discorso. “I neri non vendono. Le donne non vendono. Le donne nere non vendono,” ha continuato, indicando poi Viola Davis per dimostrare il contrario. “Voglio puntare la mia cinepresa per mettere a fuoco la nostra umanità collettiva sullo schermo”.

Diane Warren

Diane Warren è stata nominata a 13 Oscar e non ne ha mai vinto uno… fino ad oggi. L’Oscar alla carriera alla grandissima cantante e cantautrice le è stato consegnato nientemeno che da Cher, che ha commentato: “La mia storia preferita su Diane Warren è quella di quando mi ha seguito a una riunione di alcolisti anonimi solo per farmi sentire una sua nuova canzone! […] Mi chiama sempre, e mi dice ‘ho appena scritto la miglior canzone della mia carriera!'” Quando Warren ha preso l’Oscar, ha esclamato: “Mamma, ho finalmente trovato un uomo! Ho dovuto aspettare un casino di tempo, 34 anni prima di poter dire ‘grazie, Academy’!”

Michael J. Fox

Infine, Michael J. Fox ha ricevuto dalle mani del suo grande amico Woody Harrelson il Jean Hersholt Humanitarian Award, un Oscar onorario particolarmente significativo volto a riconoscere il lavoro che ha svolto in tutti questi anni raccogliendo oltre 1.5 miliardi di dollari attraverso la sua fondazione per la ricerca contro la Malattia di Parkinson. “Mi state facendo venire i brividi,” ha scherzato l’attore dopo una lunghissima standing ovation.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra scheda.