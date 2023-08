Gran Turismo, basato sulla storia vera di Jann Mardenborough e della sua ascesa da videogiocatore del gioco eponimo a pilota professionista, vanta nel cast Archie Madekwe, David Harbour e Orlando Bloom.

Mentre Madekwe interpreta la parte del protagonista, il ruolo del suo mentore è affidato a Harbour. Stando alle parole di quest’ultimo in un’intervista con Screen Rant, la relazione allievo-mentore non sarebbe stata prerogativa solo della finzione del film. Sembra infatti che il rapporto stesso tra Madewke e Habour seguisse quella dinamica. Racconta l’attore:

Penso che (Archie) sia un talento naturale ed è molto attivo. Vuole davvero fare un buon lavoro. E diventa meta cinematografico in un altro senso, come se io fossi questo attore più vecchio che guarda a questo attore più giovane e dice: “Potresti fare cose più grandiose di quelle che ho fatto io. Puoi fare qualcosa in questo mondo. Io sono solo scontroso, arrabbiato e stanco. Prendi il testimone, amico mio”. Ma c’era qualcosa di speciale ed era facile e naturale e raro. Molte volte devi fare un sacco di lavoro per creare la chimica e in questo caso non è andata così.