Insieme all’annuncio che sia Horizon Zero Dawn sia God of War diventeranno delle serie tv live action, la Sony ha comunicato che insieme alla controllata PlayStation Productions, trasformerà in film anche un’altra importante IP, quella di

La notizia è stata data in esclusiva da Deadline che segnala anche il nome del regista che si occuperà di questo porting: Neill Blomkamp (District 9, Elysium). Al momento non si conoscono i dettagli sulla trama della pellicola e, specifica la testata, i precedenti rumour secondo i quali Gran Turismo era invece indirizzato a una piattaforma streaming con una serie TV non sono corretti.

Creato nel 1997 da Polyphony e Kazunori Yamauchi, il franchise ha venduto, ad oggi, più di 85 milioni di copie: il capitolo più recente è Gran Turismo 7, uscito a marzo per PlayStation 4 e 5.

Il più recente progetto della Sony e di PlayStation Productions ad aver visto la luce è il film di Uncharted con Tom Holland basato sull’omonima IP della Naughty Dog che ha incassato circa 400 milioni di dollari in tutto il mondo.

In arrivo da Sony e PlayStation Productions, oltre ai poc’anzi citati Horizon Zero Dawn e God of War, ci sono anche la serie Tv di The Last of Us prodotta dalla HBO e curata da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (co-presidente di Naughty Dog e regista del gioco) e il film tratto da Ghost of Tsushima.

Siete incuriositi dall'adattamento cinematografico di Gran Turismo?

