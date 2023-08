Il film di Gran Turismo è ispirato alla storia vera di Jann Mardenborough, pilota professionista inglese che, nel 2011 ad appena 20 anni, si è classificato terzo alla gara annuale della GT Academy che Sony Interactive Entertainment e Nissan organizzavano annualmente fornendo ai partecipanti di tutto il mondo la possibilità di passare dalla guida virtuale del ben noto Real Driving Simulator a quella autentica delle vere Gran Turismo. Nel lungometraggio di Neill Blomkamp, in arrivo a settembre nelle sale italiane, è Archie Madekwe (Midsommar, la serie TV Apple See) a vestire i panni del ragazzo. In un’intervista con ScreenRant, Mardenborough ha raccontato la sfida fisica affrontata dal suo interprete nel guidare un’auto da corsa:

Archie è un ragazzo alto, quindi aveva la scomodità di [sedersi] in un’auto da corsa senza sedile. Un’auto da corsa è fatta di carbonio, e poi abbiamo un sedile sopra il carbonio. Altrimenti, la colonna vertebrale si comprimerebbe fino a che non sei in grado di uscire e camminare. Ma Archie è piuttosto alto, quindi ha dovuto togliere il sedile. Tenendo presente che sta facendo 150 miglia all’ora e allo stesso tempo sta recitando, sente tutto. Sente la forza G e il calore, è davvero sudato. E ha detto: “È un attacco ai sensi“. Per quanto mi riguarda, lo minimizzo perché è il mio lavoro. Ma per chi non l’ha mai provato prima, si dice sempre che è come se si stesse combattendo con qualcuno. Con Mike Tyson. Tutto fa male, tutto è dolorante e sei mentalmente esausto. Personalmente, per me fa solo parte del gioco, per migliorare. Mi alleno ogni giorno, curo la mia alimentazione e sto attento al mio peso perché fa parte di ciò che devi fare per essere il miglior pilota possibile. Fa parte della mia vita. Non si tratta solo di sedersi, premere qualche pulsante, girare il volante e guidare la domenica. È una guerra.