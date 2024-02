Arrivano belle notizie sul sequel di Greenland, film apocalittico con Gerard Butler e Morena Baccarin che uscì nelle sale italiane poco prima del secondo lockdown a ottobre del 2020.

Dopo gli aggiornamenti della Baccarin in merito, arriva da Deadline la conferma che il sequel – intitolato Migration – è in sviluppo e verrà girato ad aprile di quest’anno nel Regno Unito.

Sia Baccarin che Gerard Butler sono riconfermati nei loro ruoli di protagonisti nel sequel, scritto da Chris Sparling e Mitchell Lafortune in cui “dopo la distruzione lasciata dalla cometa Clarke, la famiglia Garrity dovrà lasciare la sicurezza del bunker in Groenlandia imbarcandosi in un viaggio attraverso le lande oramai desolate dell’Europa in cerca di una nuova casa”.

Cosa ne pensate e quanto attendete Greenland? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto! Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate