Greg Tarzan Davis al suo debutto sul grande schermo può già contare su una stellare collaborazione con Tom Cruise. L’attore infatti non solo ha esordito al cinema con il ruolo di “Coyote” Machado in Top Gun: Maverick, ma ha proseguito la sua collaborazione con Cruise in Mission: Impossible – Dead Reckoning parte uno e due.

Davis racconta di aver creato un legame molto stretto con i colleghi di Maverick, con i quali mantiene una chat di gruppo attiva tutt’ora. Nonostante questo, non ha svelato a nessuno di essere stato preso per lavorare in Mission: Impossible e i suoi colleghi/amici lo hanno scoperto dalla stampa.

Dice Davis a The Hollywood Reporter:

Sono bravissimo a mantenere i segreti. Odio gli spoiler. Così quando sono stato ingaggiato in Mission, lo hanno scoperto più tardi da una foto rilasciata dalla stampa di me sopra un treno insieme a Tom, Esai (Morales) e Shea. Mi hanno detto qualcosa come: “Non ci hai detto che eri in Mission!” E io ho risposto: “Colpa mia, colpa mia.”

In Mission: Impossibile – Dead Reckoning – Parte uno Greg Tarzan Davis interpreta Degas, un membro della CIA impegnato nella ricerca di Ethan Hunt.

Trovate tutte le notizie su Mission: Impossible 7 (ora al cinema) nella nostra scheda.

FONTE: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate