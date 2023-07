Anche Greta Gerwig interviene nel dibattito sull’intelligenza artificiale e nel suo impiego a Hollywood dopo registi come Christopher Nolan e Guillermo del Toro.

La regista, che è membro dei sindacati della Director’s Guild, della Writers Guild e della Actors Guild, si è detta “fiera” di far parte dei sindacati in questione e ha dato il suo sostegno al 100% alle proteste.

Ha poi parlato dell’intelligenza artificiale: “Sto vivendo questo momento esattamente come tutti gli altri, specialmente per la il dibattito sulle IA, che trovo terrificanti ed elettrizzanti. Non so cosa dire a riguardo, suppongo siano uno strumento che può essere d’aiuto, ma credo sia incredibilmente importante proteggere le persone creative, perché non credo che quello che fanno possa essere replicato“.

Ha poi aggiunto: “Dobbiamo stabilire delle regole ferree per il futuro, perché altrimenti rischiamo un mondo che diventa la fotocopia di una fotocopia di una fotocopia“.

Barbie di Greta Gerwig sarà al cinema il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni su Barbie nella scheda del film!

