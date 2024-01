Sicuramente il 2023 è stato l’anno di Barbie e Oppenheimer, a partire dal fenomeno denominato Barbeneheimer fino al continuo paragonare le due opere dirette da Greta Gerwig e Christopher Nolan.

A fare un paragone ci ha pensato anche uno dei conduttori dei Golden Globes, Jo Koy che ha commentato:

Alla battuta (infelice) ha risposto candidamente Greta Gerwig:

Be, non ha torto. Si tratta della prima bambola prodotta per le masse con il seno. E sai, penso che gran parte del progetto del film fosse improbabile appunto perché parla di una bambola di plastica. Barbie per come è nata non ha personalità o storia. La visione che la creatrice di Barbie, Ruth Handler, ha avuto quando guardava sua figlia giocare con una bambola è stata realizzare che: “Mia figlia non vuole fingere di essere una madre. Vuole fingere di essere una donna adulta.”