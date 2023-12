Kurt Russell, lo storico interprete di Jack Burton in Grosso guaio a Chinatown, il cult del 1986 diretto da John Carpenter, ha spiegato quali requisiti dovrebbe avere, a suo modo di vedere, un sequel per poter funzionare.

L’argomento è saltato fuori durante un’intervista rilasciata per Monarch: Legacy of Monsters, la serie Tv di Godzilla disponibile in streaming esclusivo su Apple TV+.

Quando gli viene chiesto se accetterebbe di partecipare a Grosso guaio a Chinatown 2 dice:

Mai dire mai. Nel senso, se qualcuno dovesse scrivere una sceneggiatura eccezionale, migliore della prima, e avesse qualcosa di nuovo da dire, non lo so… a quel punto potremmo tormentare un po’ John Carpenter e dirgli: “Dai, John! Andiamo a farlo.”

Ricordiamo che, per diverso tempo, si è parlato di un sequel di Grosso guaio a Chinatown interpretato da Dwayne Johnson di cui si sono poi perse le tracce. Più di recente, James Wan ha ammesso che amerebbe girare un remake della pellicola insieme al suo abituale collaboratore nella saga di The Conjuring, l’attore Patrick Wilson (ECCO I DETTAGLI).

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: ComicBook

Classifiche consigliate