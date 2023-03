Come segnalato su Twitter, sono stati avvistati in per le strade i primi character poster di Guardiani della Galassia Vol. 3, il film Marvel in arrivo a maggio.

Nelle foto arrivate sul social vediamo i poster di Cosmo e di Drax. Li trovate qua sotto:

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

FONTE: Twitter

