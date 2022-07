Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Chris Pratt ha parlato con Men’s Health del suo addio ai Guardiani della Galassia con l’uscita del terzo film. Non è ancora chiaro se il Vol. 3 segnerà il suo addio definitivo a Star-Lord, ma intanto ha parlato della chiusura di un capitolo molto importante della sua vita: Volevo tenere i piedi per terra e mi sono sforzato di godermi ogni singolo momento. Mi sono detto: “Tutto sta per svanire, voglio approfittare di ogni secondo“. Tutto quello che ho potuto fare è essere presente. L’altro giorno Russell Wilson, il quaterback dei Seattle Seahawks, ha cambiato squadra ed è andato a Denver. Era con i Seattle da dieci anni, che è il tempo che ho trascorso con i Guardiani. Mi sono detto: “Aspetta un attimo, che è successo?“. Ho avvertito tutta l’emozione di quei dieci anni e mi sono messo in imbarazzo da solo dicendo: “Il mio quaterback se ne va, adesso piango“. LEGGI – Guardiani della Galassia 3: Karen Gillan preannuncia un film colossale e una chiusura agrodolce Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock. Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch! LEGGI – Guardiani della Galassia 3, James Gunn e l’ultima inquadratura che ha girato: “Stavo per piangere”

