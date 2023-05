In una recente intervista con THR, Chukwudi Iwuji ha parlato del sadico Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia Volume 3, sottolineando che si tratta di un personaggio indifendibile.

“Quello di cui non si rende conto è che il difetto è in lui. È profondamente insoddisfatto di sé stesso, perciò proietta tutto verso l’esterno. Vede sempre difetti da correggere, in maniera costante, in una ricerca sfrenata e infinita” ha spiegato l’attore.

Ha poi aggiunto: “Non credo si debba per forza difendere il proprio personaggio, è sadico. La sua visione ci ha condotti ad alcuni dei peggiori periodi della nostra storia e nell’umanità. Gente che crede di sapere di avere una risposta giusta, che vuole ripulire, che crede di poter trovare la perfezione. Non posso difenderlo, ma posso difendere la scelta di interpretarlo, visto che è stato un dono“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio.

