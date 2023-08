È stato necessario fondere 18 momenti girati sul set per realizzare la lunga scena di combattimento in corridoio nel terzo atto di Guardiani della Galassia 3.

Ne ha parlato il supervisore degli effetti visivi della Weta Guy Williams durante una chiacchierata con Corridor Crew:

È stato necessario gestire a lungo le coreografie degli stunt. Stephane Cerretti è il supervisore degli effetti visivi che ha supervisionato tutto per la Marvel e ha gestito tutte le squadre per capire come girarla. Spoiler: non è una sola inquadratura, non è un piano sequenza. Si tratta di 18 momenti girati nel corso di tre giorni.