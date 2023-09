Nel nuovo Marvel Studios Assembled dedicato a Guardiani della Galassia 3 disponibile in streaming su Disney Plus, Dave Bautista ha parlato della sua collaborazione con Chris Pratt.

Ecco le parole dell’attore:

È difficile per me descrivere come sia lavorare con lui perché i nostri personaggi, lo stile di recitazione e le personalità sono praticamente opposte. Con lui è tutto così semplice, non so se c’è un altro attore con cui mi diverta di più a lavorare di Chris Pratt. Sono l’uomo posato perfetto da accostare alla sua enorme energia.