I cammeo dei più disparati attori o personaggi non sono una novità quando si parla di cinecomic dei Marvel Studios. Guardiani della Galassia Vol. 3, prossimo cinecomic dell’UCM in uscita, non farà eccezione a tal riguardo.

Tramite un comunicato stampa (ripreso da ComicBook.com), Dave Bautista, aka Drax, ha preannunciato la presenza di molti cammeo nel film di James Gunn:

vedrete molti cammeo. Saranno dei momenti in cui la gente esulterà vedendo certe persone tornate per questo film.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

