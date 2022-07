Guardiani della galassia 3 non è stato influenzato “per nulla” da Thor 4, secondo James Gunn

Nel corso di una chiacchierata con ScreenRant al San Diego Comic-Con, James Gunn ha parlato di Guardiani della galassia Vol. 3 e dell’impatto avuto sul film da Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.

Stando al regista, l’impatto è stato nullo:

No, ho scritto la sceneggiatura senza neanche pensare che [i Guardiani della galassia] sarebbero stati con Thor. La cosa non li ha influenzati per nulla (ride).