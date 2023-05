James Gunn ha deciso di celebrare il compleanno di suo fratello Sean condividendo in rete un peculiare video in cui vediamo l’attore nei panni di Kraglin in una delle scene dopo i titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 3, cinecomic Marvel attualmente in sala.

Potete vedere il video qua sotto:

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

FONTE: James Gunn

