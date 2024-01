In risposta a un quesito su Threads, James Gunn ha parlato della genesi di Orgoscope, il quartier generale fatto di carne della OrgoCorp in Guardiani della galassia Vol. 3.

“Ho pensato molto a come funzionasse l’architettura sugli altri pianeti” ha spiegato il regista. “Una delle cose a cui ero più interessato era immaginare come alcune strutture potessero essere cresciute biologicamente piuttosto che costruite. Ci avevo già pensato per il Necrocraft nel Vol. 1“.

Ricordiamo che Guardiani della galassia Vol. 3 è disponibile in streaming su Disney+. Tutte le informazioni sul film le trovate nella nostra scheda!

