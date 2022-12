Guardiani della Galassia 3, James Gunn smentisce un rumour su Lady gaga

Nel post Instagram con cui, qualche giorno fa, James Gunn ha segnalato l’arrivo online del primo trailer dell’attesissimo Guardiani della Galassia 3, il regista ha dovuto smentire un rumour, o meglio, una supposizione fatta da qualcuno nei commenti.

A chi gli domandava se il personaggio di Lylla, che vediamo nel trailer mentre abbracciaa Rocket Raccoon, sarà doppiata da una star “il cui nome comincia per Ga e finisce con Ga” il regista ha risposto di no. Lady Gaga e Bradley Cooper, voce originale di Rocket, hanno recitato insieme in A star is born (LEGGI LA RECENSIONE), che è stato anche diretto da Cooper. Per quanto riguarda Lady Gaga comparirà effettivamente in un cinecomic anche se si tratterà di un progetto della DC Comics, ovvero Joker 2 (GUARDA LA PRIMA FOTO UFFICIALE).

Guardiani della galassia 3 è l’ultimo episodio della trilogia diretta dal regista, e a giudicare dal trailer sarà anche quello più emotivamente coinvolgente, e anticipa un film incentrato in particolare (come aveva già svelato il regista) su Rocket, introducendo anche Adam Warlock (Will Poulter).

Nel film vedremo volti nuovi come Chukwudi Iwuji nei panni dell’Alto Evoluzionario, Daniela Melchior, Nico Santos e Maria Bakalova nei panni di Cosmo il Cane Spaziale (già visto nel recente speciale di natale di Guardiani della Galassia). Assieme a loro tornano Chris Pratt (Star-Lord), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldaña (Gamora), Sean Gunn (Kraglin/on-set Rocket), Pom Klementieff (Mantis), Bradley Cooper (Rocket) e Vin Diesel (Groot).

Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.