Nel commento audio di Guardiani della Galassia 3 (ora disponibile per l’acquisto on demand), James Gunn tratta anche di un aspetto che ha scosso alcuni spettatori durante la visione del film.

Il regista ha parlato di violenza sugli animali e nello specifico della necessità di trovare un equilibrio:

“Una delle cose a cui il pubblico ha reagito sin da subito sia durante i test screening che al cinema è che il film ha delle parti molto cupe. Nei primi due ce n’erano, ma era diverso. Tutti amiamo questi piccoli animali, ma poi vediamo una certa crudeltà da parte dell’Alto Evoluzionario, che è uno dei motivi per cui il suo personaggio è così convincente. […] Vedere sequenze [come l’incenerimento dell’uomo-tartaruga], con un animale bruciato vivo, anche se è solo per un secondo, può essere molto intenso per il pubblico e per i più giovani, anche se non vediamo niente di effettivamente crudo. È un aspetto da cui non volevamo prendere le distanze, volevamo che fosse nel film, ma al contempo non abbiamo voluto calcare troppo la mano“.

Tutte le informazioni su Guardiani della Galassia 3 sono disponibili nella nostra scheda.

