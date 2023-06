Dopo le performance non particolarmente esaltanti del terzo Ant-Man, Guardiani della Galassia 3 di James Gunn ha regalato sicuramente soddisfazioni maggiori ai Marvel Studios tanto dal punto di vista dell’accoglienza critica quanto dal punto di vista commerciale. Al momento, il cinecomic ha incassato circa 781 milioni di dollari (via Box Office Mojo) e, a quanto pare, la Casa di Topolino non ha ancor deciso – o meglio, non vuole ancora rendere noto – quando sarà possibile vedere il film a casa in Digital HD o in streaming su Disney Plus.

A ribadire la cosa, è stato proprio James Gunn con dei post affidato al social bluesky come potete vedere dallo screenshot qua sotto:

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3, l’amato gruppo di improbabili Super Eroi sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

FONTE: Bluesky via ComicBook

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate