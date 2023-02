Guardiani della Galassia 3, la nuova sinossi getta un’ombra sul futuro di Rocket Raccoon

Era luglio del 2022 e i Marvel Studios distribuivano la prima sinossi di Guardiani della Galassia 3, la nuova pellicola scritta e diretta da James Gunn.

Al tempo leggevamo:

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Ora, nella nuova sinossi di Guardiani della Galassia 3, possiamo leggere qualcosa di differente e un riferimento diretto a Rocket Raccoon.

In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa troppo tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dall’eco del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per una pericolosa missione atta a salvare la vita di Rocket – una missione che se non verrà portata a termine con successo potrebbe segnare la fine dei Guardiani come li conosciamo.

Contrariamente alla sinossi dell’anno scorso, qua viene detto apertamente che è in ballo la vita di Rocket Raccoon. Che, lo ricordiamo, per James Gunn è il vero protagonista della saga, da sempre. Qualche mese fa il regista si è così espresso in materia:

Una delle ragioni per cui ho deciso di tornare a raccontare questo film è perché sentivo il bisogno di narrare la storia di Rocket. Sarebbe stato molto triste per una lunga serie di ragioni il non riuscire a completare la trilogia, ma poi c’è anche il fatto che mi sento personalmente molto legato a Rocket. Nessuno, a parte me, sarebbe stato in grado di raccontare in modo adeguato la sua storia. Per me lui è sempre stato il protagonista segreto di Guardiani della Galassia. Fin dal principio. È radicato in quello che è come personaggio. Penso esemplifichi molti dei tratti di tutti i Guardiani, dei loro traumi, solo che i suoi sono più grandi.

Nel film vedremo volti nuovi come Chukwudi Iwuji nei panni dell’Alto Evoluzionario, Daniela Melchior, Nico Santos e Maria Bakalova nei panni di Cosmo il Cane Spaziale (già visto nel recente speciale di natale di Guardiani della Galassia). Assieme a loro tornano Chris Pratt (Star-Lord), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldaña (Gamora), Sean Gunn (Kraglin/on-set Rocket), Pom Klementieff (Mantis), Bradley Cooper (Rocket) e Vin Diesel (Groot).

FONTE: via Comic Book