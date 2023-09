Nel nuovo Marvel Studios Assembled dedicato a Guardiani della Galassia 3 disponibile in streaming su Disney Plus, Zoe Saldaña ha parlato delle sue aspettative iniziali per il film.

Dopo gli eventi di Infinity War, l’attrice credeva che Gamora avrebbe avuto poco spazio:

Sono sorpresa da quanto Gamora sia in questo film perché alla luce di quello che era successo in Avengers mi ero detta che sarebbe stato bellissimo girare un paio di scene e dire addio a tutti. E invece mi ha sorpreso tantissimo e mi ha riempito di gratitudine scoprire che Gamora avrebbe avuto tanto da fare. La Gamora del Volume 1 ha molto più in comune con la Gamora del Volume 3, questo è certo, ma trovo questa Gamora molto elettrizzante, perché è molto indipendente e selvaggia. È diversa, ha un’audacia che Gamora non ha mai avuto.

Ricordiamo che Guardiani della galassia Vol. 3 è disponibile in streaming su Disney+. Tutte le informazioni sul film le trovate nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è su TikTok!

Fonte: Comicbook

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate