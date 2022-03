In una recente intervista con Radio Times ha parlato dello Speciale di Natale dedicato a

Il regista ha infatti approfittato della disponibilità del cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 per girare anche uno speciale che andrà in onda su Disney.

“Lo Speciale è la cosa migliore che abbia mai fatto in vita mia” ha raccontato. “È esilarante, ogni giorno non credo ai miei occhi. Lo amiamo tutti completamente, è diverso da qualunque cosa sia stata mai fatta. Non vedo l’ora che la gente lo veda”.

Ha poi concluso: “Uscirà a Natale, perciò la gente non dovrà attendere troppo“.

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, ricordiamo, sono al momento in corso.