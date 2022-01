Sappiamo già da tempo che James Gunn non è al lavoro “solo” su3, ma anche su un Xmas Special che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il

Durante la promozione stampa di Peacemaker, James Gunn ha rivelato a Collider (via Comic Book) che la lavorazione dello special non è ancora partita a causa del dilagare della variante Omicron del nuovo Coronavirus.

Il regista ha detto:

Le riprese devono ancora partire. Dovevamo girare un giorno a Los Angeles, ma c’è ancora troppa Omicron in giro e non abbiamo potuto farlo. Dovremo adattarci. Non ho ancora cominciato e sono già molto emozionato, È così divertente! Questo Holiday Special è… sono quasi geloso, le persone hanno amato davvero tanto lo script di questo special tanto che mi è venuto da pensare “cavolo, aspetta! Ho questo film al quale ho lavorato per due anni abbondanti e adorate lo speciale di Natale che ho letteralmente scritto in un brevissimo lasso di tempo”. Ma devo dire che è realmente divertente e molto valido.