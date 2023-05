Qualche giorno fa Chukwudi Iwuji, il volto dell’Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia Vol. 3, ha confermato di aver girato un finale alternativo per il suo personaggio.

“Mettiamola così, spero vediate una versione estesa o magari un finale alternativo che di certo abbiamo girato” ha spiegato l’attore. “La questione è che Rocket non mi ha sparato, loro gli chiedono perché non ucciderlo e lui risponde che non intende farlo. E non mi vedete sparire assieme alla navicella, perciò mi fermo qui“.

In una recente intervista con Strip Marvel, l’artista di effetti visivi Miguel Angel Acevedo Montserrat ha svelato che la sequenza in questione avrebbe dovuto mostrare Drax (Dave Bautista) trasportare fuori dall’astronave il corpo dell’Alto Evoluzionario.

Una scena del film si intravede addirittura il momento, come mostra l’immagine a seguire:

Trovate il passaggio in cui se ne parla a 19:45 del video a seguire:

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate