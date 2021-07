Mancano pochi giorni all’uscita di, ma James Gunn già guarda avanti: il regista è infatti pronto a girare Guardiani della Galassia Vol. 3, e in una nuova intervista conferma i dettagli circa questa attesa produzione dei Marvel Studios.

Gunn ha infatti confermato a Collider che le riprese del cinecomic inizieranno a novembre ad Atlanta, in Georgia, e che il titolo definitivo sarà proprio Guardiani della Galassia Vol. 3. Tutto è pronto già da diversi mesi, inclusa la sceneggiatura, che era stata completata prima ancora di iniziare a lavorare a The Suicide Squad e alla serie tv spinoff Peacemaker:

Chiaramente, molto è successo tra il secondo e il terzo film, soprattutto la morte di Gamora in Avengers: Infinity War e l’arrivo di una sua versione “passata” in Avengers: Endgame. I Marvel Studios non hanno chiesto a Gunn di inserire cose particolari nel suo film, ma chiaramente ha dovuto tenere presente cosa è successo finora (e cosa succederà prossimamente, fino all’uscita del Vol. 3):

L’unica volta che mi hanno chiesto di inserire qualcosa per il futuro dell’Universo Cinematografico Marvel è stata con il primo film, quando mi fecero inserire Thanos nella trama. Volevano che lo facessi. Ma non lo hanno fatto più. Devo fare attenzione a ciò che succede, cosa di cui mi parlano spesso – cosa è successo a Gamora e cose del genere. So che alcuni personaggi hanno avuto certe avventure, e devo tenere presente queste cose. Ma per la maggior parte, non mi hanno mai chiesto neanche una volta di aggiungere qualcosa nella sceneggiatura del Volume 3 per preparare il futuro dell’Universo Cinematografico Marvel. Né l’avrei fatto – non è decisamente il mio stile.