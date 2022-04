Pare ci sia stata molta improvvisazione sul set diper, ovvero Nebula.

Parlando con TheWrap l’attrice ha rivelato:

Ti dirò, stavolta c’è molta più improvvisazione per quanto mi riguarda, più di quanto abbia fatto in precedenza. Ho improvvisato un bel po’ con Nebula, non so se hai visto Avengers: Endgame [ride]. È una domanda stupida. Ma fondamentalmente tutte le scene all’inizio con Robert Downey Jr. erano improvvisate.