La sceneggiatura di Guardiani 3 è pronta da tanto tempo, ci ho giocato un po’ in diversi modi nel corso degli anni, ma è praticamente rimasta la stessa in questi tre anni. È una storia più pesante emotivamente, perciò sarà una lavorazione difficile.

Durante una chiacchierata con EW ha parlato brevemente dipreannunciando che il film sarà più intenso di quanto la gente si aspetti:

Stando alle parole del regista riportate dal New York Times, il terzo Guardiani potrebbe essere la sua ultima volta insieme ai Marvel Studios.

Non ho davvero idea di cosa farò dopo. Penso che, per me, Guardiani della Galassia Vol 3 sarà l’ultimo. Non so se farlo di nuovo.

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (ECCO TUTTI I DETTAGLI), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il 5 maggio 2023.