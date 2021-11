Sappiamo già cheè sul set didove tornerà a vestire i panni di Stakar Ogord, aka Starhawk. Ce lo ha fatto capire lui stesso con un video postato su Instagram qualche giorno fa ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

E sempre dal profilo Instagram di Sylvester Stallone ci arriva una foto dal backstage in cui possiamo ammirarlo col costume di scena addosso. Uno scatto che la star ha diffuso via social per poi cancellare prontamente il tutto. Come da prassi con internet, la frittata ormai era fatta e lo scatto è tranquillamente ancora reperibile dappertutto (noi l’abbiamo ritrovato su Collider).

Potete ammirare la foto direttamente qua sotto!

L’inizio delle riprese di Guardiani della Galassia Vol 3 è avvenuto lo scorso 8 novembre. È stato lo stesso James Gunn ad annunciare la cosa con una foto – e un post – che sono poi stati ripresi da tutti i vari talent coinvolti nel progetto. Su Twitter il filmmaker aveva scritto per l’occasione:

È stato un viaggio strano, lungo e a volte difficile arrivare a qui, ma gli ostacoli lungo la strada hanno reso questo momento ancora più felice. Di nuovo sul set con i miei Guardiani per il primo giorno di riprese.

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (tutti i dettagli), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il 5 maggio 2023.

Cosa ne pensate di questo scatto di Sylvester Stallone? Quanto attendete questo nuovo cinecomic Marvel firmato da James Gunn? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto se siete iscritti a Badtaste+!