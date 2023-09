Anche se il cane Cosmo era già apparso nei primi due film dei Guardiani della Galassia – e nell’Holiday Special arrivato l’anno scorso in streaming su Disney Plus – nel terzo capitolo della saga ha avuto un ruolo decisamente più corposo nel team di Star-Lord.

Sul set, Cosmo è stato interpretato da due cani, Fred e Slate, mentre la voce originale è stata affidata a Maria Bakalova, attrice bulgara che si è fatta notare per la strepitosa performance in Borat 2 – seguito di film cinema. Nel Marvel Cinematic Universe, Cosmo è una femmina contrariamente a come è stato generalmente descritto nei fumetti della Casa delle Idee.

Nel nuovo Marvel Studios Assembled dedicato a Guardiani della Galassia 3 disponibile in streaming su Disney Plus, il produttore del cinecomic, Simon Hatt, spiega che questa scelta è stata fatta per celebrare Laika “la cagnolina che il 3 novembre 1957 fu imbarcata a bordo della capsula spaziale sovietica Sputnik 2, diventando così il primo animale ad orbitare intorno alla terra” (via Wikipedia).

Cosmo è un personaggio ispirato cani che i russi hanno mandato nello spazio all’inizio della corsa allo spazio. Credo che uno in particolare fosse Laika, che era una cagnolina. È per questa ragione che nel Marvel Cinematic Universe è una femmina e non un maschio, è stato fatto in onore di Laika, la cagnolina che è stata mandata nello spazio e che purtroppo non è tornata indietro.

Aggiunge James Gunn in merito al personaggio e alla scelta di Maria Bakalova come sua voce:

Ho sempre voluto inserire Cosmo, semplicemente non sapevo come farlo in maniera adeguata. Aveva senso che apparisse perché sapevamo già che Cosmo era a Knowhere nel primo film, quindi farla diventare un personaggio effettivo era un passaggio importante. Abbiamo fatto una ricerca piuttosto ampia per la voce di Cosmo e abbiamo fatto delle audizioni con molti attori diversi. [Maria Bakalova] è sempre molto dolce e di buon carattere, molto aperta con le sue emozioni e molto esuberante. Ha quella qualità “da cane” in lei che tutti noi amiamo nei cani.

Ricordiamo che Guardiani della galassia Vol. 3 è disponibile in streaming su Disney+. Tutte le informazioni sul film le trovate nella nostra scheda!

FONTE: Disney Plus

