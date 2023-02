Guardiani della Galassia 3, Dave Bautista sull’addio a Drax: “Ho concluso in modo perfetto”

Nel corso della promozione di Bussano alla porta, durante un’ospitata da Jimmy Fallon, Dave Bautista ha parlato del suo addio a Drax con Guardiani della Galassia 3.

L’attore ha definito il suo finale “perfetto”:

È dura, ma è giunta l’ora e si tratta dell’addio perfetto. Abbiamo tutti avuto degli sviluppi perfetti per i nostri personaggi e un finale da manuale. Mi fa sempre pensare a come ho finito la mia carriera nel wrestling, ho chiuso nel migliore dei modi e non tornerei mai sui miei passi, e lo stesso vale per Drax. Ho potuto concludere in modo perfetto e non accetterei di tornare a interpretare Drax solo per soldi. Non lo farò.