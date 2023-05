Guardiani della Galassia 3, ora nelle sale italiane (LEGGI LA RECENSIONE), ha stabilito il record mondiale per il maggior numero di protesi per il trucco utilizzate in un singolo film: oltre 23.000 per più di 1.000 attori. In precedenza, il record era tenuto da Il Grinch: il terzo capitolo de I Guardiani ha inoltre superato di gran lunga il primo, per il quale si era ricorso a 1.200 protesi.

In un’intervista con Deadline, Lindsay MacGowan, co-fondatrice di Legacy FX, ha raccontato i retroscena del suo lavoro:

Abbiamo sempre saputo che sarebbe stato molto [lavoro], perché quando leggi la sceneggiatura e progetti i personaggi ti viene da pensare: “Potrebbe essere un grande film“… Credo che nessuno di noi si sia reso conto della mole di lavoro che c’è stato fino a quando non siamo stati sul posto. Tutto inizia con il design. Avevamo un grande team di designer alla Legacy per trovare le idee per i nuovi personaggi del film… Una volta progettati, li modelliamo e poi li scomponiamo. Alexei [Dmitriew, capo del reparto trucco] era lì, ha esaminato le protesi [e abbiamo discusso]: “Come li applicheremo il giorno del film?“. E da lì partiamo. Quindi, una volta creati gli schemi per ogni singola cosa che stiamo facendo, li realizziamo e poi li passiamo ad Alexei e Cassie [Russek, capo del reparto acconciature] affinché il loro team li applichi il giorno stesso.

Russek rivela poi come la pandemia abbia comportato una sfida ulteriore:

Abbiamo girato questo film nel momento di massima diffusione di Omicron [variante del Covid], quindi parlare di cambi di direzione è a dir poco riduttivo. Avevamo, non riesco nemmeno a immaginarlo, forse 20 look in più al giorno per il caso in cui [qualcuno] avesse avuto il Covid e avessimo dovuto sostituirlo. Facevamo quotidianamente dei cambi di direzione, eravamo così preparati. Se qualcuno non fosse stato presente, avremmo detto: “È tutto a posto, siamo pronti“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

