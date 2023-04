Ci siamo: mercoledì 3 maggio arriverà al cinema Guardiani della Galassia Vol. 3, il terzo attesissimo capitolo della saga diretta da James Gunn, e oggi sono ufficialmente aperte le prevendite per il mercato italiano!

Noi di BadTaste.it celebreremo questo gran finale, come sempre, con i nostri media partner di Arcadia Cinema, e lo faremo con una grande proiezione evento ad Arcadia Cinema di Melzo, nella gigantesca Sala Energia, il posto giusto dove godersi questo grande blockbuster dei Marvel Studios.

La proiezione delle ore 21:00 sarà introdotta dall’esibizione dal vivo dell’Orchestra Stoppani in Musica con due sessioni: la prima alle 19.45 e la seconda alle 20.20, nel foyer di Arcadia Cinema. Non mancheranno i cosplayer (anzi: tutti gli spettatori sono invitati a presentarsi in cosplay!) e le sorprese, e come sempre registreremo le reazioni del pubblico all’uscita del film per realizzare un video da condividere sui social di BadTaste.it e Arcadia Cinema.

Ecco gli spettacoli che saranno disponibili mercoledì 3 maggio ad Arcadia Cinema di Melzo:

17.30 Sala Energia PLF

20.00 Sala Fuoco

20.30 Sala Aria in Versione Originale Sottotitolata

21.00 Sala Energia PLF, spettacolo Premiere in collaborazione con Badtaste.it

21.30 Sala Acqua

E infine ecco i link per gli acquisti delle varie proiezioni:

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

